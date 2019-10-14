СМИ: Заворотнюк перевели в центр для тяжелобольных

Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи Подробнее

По данным СМИ, актриса провела в больнице около месяца, но добиться успеха в ее лечении врачи не смогли. На прошедшем консилиуме медики приняли решение, что актрису надо выписать, утверждает Mash. В итоге ее перевели в реабилитационный центр для тяжелобольных.

Информация о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк с отеком мозга появилась в СМИ в середине сентября. Представители и родственники артистки не подтверждали ее критическое состояние и даже опровергали.

Дочь актрисы Анна объяснила молчание родственников тем, что главное для всех — спокойная и счастливая жизнь мамы, а не хайп.

В последний раз Заворотнюк появлялась на публике в апреле, тогда и начались слухи о ее тяжелой болезни.