  • СМИ: Заворотнюк перевели в центр для тяжелобольных

    14 октября 2019, 17:10

    Анатолий Минкин

    Консилиум врачей принял решение о переводе актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского медицинского центра в реабилитационный центр для тяжелобольных, сообщил Telegram-канал Mash.
    СМИ: Заворотнюк перевели в центр для тяжелобольных

    Дочь Заворотнюк объяснила молчание семьи

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    По данным СМИ, актриса провела в больнице около месяца, но добиться успеха в ее лечении врачи не смогли. На прошедшем консилиуме медики приняли решение, что актрису надо выписать, утверждает Mash. В итоге ее перевели в реабилитационный центр для тяжелобольных.

    Информация о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк с отеком мозга появилась в СМИ в середине сентября. Представители и родственники артистки не подтверждали ее критическое состояние и даже опровергали.

    Дочь актрисы Анна объяснила молчание родственников тем, что главное для всех — спокойная и счастливая жизнь мамы, а не хайп.

    В последний раз Заворотнюк появлялась на публике в апреле, тогда и начались слухи о ее тяжелой болезни.