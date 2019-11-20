СМИ: Заворотнюк дали увидеться с маленькой дочерью

Медики разрешили Анастасии Заворотнюк видеться с дочерью Милой. Ребенка приносит в реабилитационный центр муж артистки Петр Чернышев.

Об улучшении состояния Заворотнюк сайту kp.ru рассказал друг семьи актрисы. Якобы даже существует перспектива выздоровления.

«Врачи разрешили актрисе видеться с дочкой. Петя стал приносить Милочку к ней в реабилитационный центр, чтобы они повидались, поиграли», — поделился собеседник издания.

По его словам, годовалая девочка узнала свою маму и даже «потянула к ней ручки». Сам Чернышев, добавил друг семьи, сейчас занят и часто навещать супругу не может. Заворотнюк сильно скучает по всем близким.

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Сейчас Анастасия уже не страдает от боли. Зрение ее улучшилось, заметил приятель Чернышева, она сама ходит по палате, слышит и разговаривает. Удаление опухолей прошло успешно, теперь медики ставят ей специальные капельницы, которые помогут очистить кровь от умерших клеток. Сложностей врачи все же не исключают — рак снова может резко начать расти.

Муж Заворотнюк и другие ее родственники предпочитают не комментировать диагноз звезды. Они также не рассказывают о состоянии ее здоровья. Впервые о тяжелой болезни артистки заговорили летом. Тогда СМИ рассказали, что Анастасии диагностировали четвертую стадию рака мозга.