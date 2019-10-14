СМИ заподозрили Джорджа Клуни в измене жене с молодой любовницей

По данным издания, искра между Клуни и Ларсон проскочила во время съемок рекламного ролика Nespresso. По заявлению журналистов, после совместной работы актер начал активно ухаживать за 30-летней коллегой, которая охотно приняла знаки внимания и ухаживания от одного из самых привлекательных мужчин Голливуда.

Ряд средств массовой информации также уверяют, что Амаль в курсе новой интрижки супруга. По их данным, Клуни пытается убедить жену в своей верности. Поклонники же отметили, что Амаль выглядит в последнее время весьма расстроенной.

Клуни женился на юристе Амаль Аламуддин более пяти лет назад. Она подарила ему сына Александра и дочь Эллу, напомнила Teleprogramma.pro.