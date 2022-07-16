СМИ: за штурвалом пропавшего на Камчатке вертолета был биатлонист Малиновский

За штурвалом частного вертолета Robinson, который 16 июля пропал с радаров на Камчатке, сидел российский биатлонист Игорь Малиновский. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Журналисты отметили, что отец Малиновского Владимир является владельцем компании «Взлет», которой принадлежит пропавшее воздушное судно.

Самому спортсмену 25 лет. Он увлекается полетами на вертолете и занимается в летном училище. Игорь Малиновский пять раз становился чемпионом мира по биатлону среди юниоров.

Помимо спортсмена на борту вертолета были еще три человека. Их судьба пока неизвестна.

Мама Малиновского в беседе с журналистами телеканала сказала, что пока ничего не знает о произошедшем.

«Ничего не знаю [о пропаже вертолета с радаров], не всегда бывает связь», — сообщила она.

По данным РЕН ТВ, вертолет направлялся из долины Узон в село Мильково. В Елизовском районе воздушный транспорт перестало выходить на связь. К поискам вертолета уже подключилась Росавиация.

По предварительной версии, связь с Robinson прервалась из-за плохих погодных условий.