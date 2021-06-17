СМИ выяснили, сколько Дюжев получает вне театральных сцен

В некоторых СМИ появилась информация, что актер Дмитрий Дюжев покинул МХТ имени Чехова, в котором он проработал 15 лет. Сайт kp.ru узнал, как и сколько артист зарабатывает вне театральных сцен.

«Утро.ру» рассказало, что периодически артист выступает на частных и государственных корпоративах. В апреле за чтение стихов и пение в Калуге он получил более 370 тысяч рублей. В феврале прошлого года он выступал в петербургском БКЗ «Октябрьский». Согласно данным сайта Госзакупок, за последние восемь лет артист заработал чуть больше четырех миллионов рублей. Что касается частных вечеринок, то услуги Дюжева стоят 20 тысяч евро (около 1,7 миллиона рублей).