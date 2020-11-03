СМИ: внук Пугачевой Дени Байсаров может жениться в скором времени

Девушку зовут Мария, и ее уже длительное время подозревают в отношениях с Байсаровым. Недавно она выложила фото с кольцом. На другом фото также видно, как она обнимает своего партнера, но его лица нет на снимке.

Пользователи соцсети гадают, кто же станет мужем девушки. Не исключено, что с Байсаровым она просто в дружеских отношениях.

Ранее дочь Пугачевой и ведущего Максима Галкина Елизавета продемонстрировала навыки модельера. Примадонна сняла семилетнюю наследницу на видео и опубликовала его в Instagram-аккаунте дочери.

На ролике девочка демонстрирует бумажные сандалии, которые сделала своими руками. Она рассказала маме, что обвела свои ноги на бумаге и вырезала получившуюся форму.

Пугачеву поразила смекалка дочери. Пользователи Сети разделили восхищения артистки: «До чего же хороша, а еще и талантлива!», «Сколько же радости от нее!», «Сразу видно, чья дочь».

Девочка и ранее проявляла интерес к моде. Она уже несколько раз устраивала дефиле перед родителями. Лиза наряжалась в вещи, которые ей не по размеру и ходила так по дому.