СМИ: внук Пугачевой Дени Байсаров может жениться в скором времени
Девушку зовут Мария, и ее уже длительное время подозревают в отношениях с Байсаровым. Недавно она выложила фото с кольцом. На другом фото также видно, как она обнимает своего партнера, но его лица нет на снимке.
Пользователи соцсети гадают, кто же станет мужем девушки. Не исключено, что с Байсаровым она просто в дружеских отношениях.
Ранее дочь Пугачевой и ведущего Максима Галкина Елизавета продемонстрировала навыки модельера. Примадонна сняла семилетнюю наследницу на видео и опубликовала его в Instagram-аккаунте дочери.
На ролике девочка демонстрирует бумажные сандалии, которые сделала своими руками. Она рассказала маме, что обвела свои ноги на бумаге и вырезала получившуюся форму.
Пугачеву поразила смекалка дочери. Пользователи Сети разделили восхищения артистки: «До чего же хороша, а еще и талантлива!», «Сколько же радости от нее!», «Сразу видно, чья дочь».
Девочка и ранее проявляла интерес к моде. Она уже несколько раз устраивала дефиле перед родителями. Лиза наряжалась в вещи, которые ей не по размеру и ходила так по дому.