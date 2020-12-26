СМИ: вдову Олега Табакова госпитализировали из-за проблем с кровоснабжением мозга

Артистка почувствовала себя плохо, поэтому ей вызвали скорую, пишут СМИ. Медики осмотрели 55-летнюю актрису, пытались привести ее состояние в норму, но позже решили госпитализировать, сообщил телеканал. В итоге Зудину отправили в одну из столичных клиник.

По данным СМИ, она пролежит в стационаре несколько дней.

По предварительным данным издания, у вдовы Табакова может быть вертебро-базилярная недостаточность — нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в артериях.

Ранее Зудина не жаловалась на здоровье.

Марина Зудина — российская актриса театра и кино, в 2006 году получила звание народной артистки России. Она прожила 24 года в браке с Олегом Табаковым, который умер в 2018-м. Супруги воспитывали сына Павла и дочь Марию.

На новогодние праздники по традиции Зудина собирается улететь в Екатеринбург к друзьям семьи.