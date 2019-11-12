СМИ: вдову Магомаева Тамару Синявскую госпитализировали

По данным телеканала, женщину доставили в больницу еще 11 ноября. О каком медицинском учреждении идет речь, не уточняется. Сейчас Синявская проходит обследование в отделении кардиохирургии. После этого врачи решат, нужна ли ей операция. Возможно, что они решат ограничиться консервативным лечением.

Представитель певицы рассказал «Интерфаксу», что Синявская проходит плановое обследование в клинике в Москве.

«Тамара Ильинична находится на обследовании, все хорошо», — заявил собеседник агентства.

Тамара Синявская — советская и российская оперная певица, педагог. С 1964 по 2003 года была солисткой Большого театра. В 1973–1974 годах проходила стажировку в итальянском театре «Ла Скала». Выступала на мировых сценах. Так, во Франции и Германии Синявская с большим успехом исполняла произведения Рихарда Вагнера.

В 1974 году вышла замуж за Муслима Магомаева. Они были вместе вплоть до его смерти. Магомаева не стало в 2008 году.