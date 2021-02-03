СМИ: Вдова Грачевского поделит наследство мужа между всеми его наследниками

Уточняется, что главными наследниками собственности сценариста являются четверо его детей и последняя супруга Белоцерковская. По информации СМИ, особых богатств у Грачевского не было. Он имел трехкомнатную квартиру в Москве, дом за городом и проект «Ералаш».

В настоящий момент тележурнал переживает серьезный финансовый кризис на фоне пандемии коронавируса. Отмечается, что программа осталась без финансирования. При этом наследство будет распределено справедливо.

«Поверьте, никто не будет обижен. Каждый получит то, что ему полагается. Остальными вопросами будут заниматься юристы», — подчеркнула Белоцерковская.

Напомним, что Грачевского госпитализировали в тяжелом состоянии в конце минувшего года. На протяжении долгого периода мужчина боролся за жизнь. Спустя время его ввели в кому, но сценарист не смог победить недуг. Он скончался 14 января в возрасте 71 года. Причиной смерти стали осложнения COVID-19.