СМИ: Валерия Гаркалина госпитализировали с COVID-19

Актер Валерий Гаркалин заразился коронавирусом. Его госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, он попал в больницу 2 октября после положительного теста на ковид и с поражением легких 25-50%. Болезнь проходит на фоне хронических проблем с сердцем.

В данный момент 67-летний Гаркалин находится под наблюдение врачей. Они оценивают его состояние как тяжелое.

Валерий Гаркалин — известный советский и российский актер, профессор РАТИ. Окончил Музыкальное училище Гнесиных и ГИТИС. Он известен по таким фильмам, как «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый» и многим другим. В 2008 году Гаркалин перенес два инфаркта.