СМИ узнали подробности задержания Бочкаревой с кокаином в трусах

СМИ узнали, что актриса Наталья Бочкарева после остановки ее автомобиля сотрудниками ДПС попыталась спрятать наркотики из кармана в трусы. Инспекторы маневр заметили и вызвали следственно-оперативную группу.

Как узнал сайт «МК», Бочкареву остановили возле больницы им. Братьев Бахрушиных на Стромынке. Наталья в этот момент находилась за рулем Cadillac Escalade.

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«Как позже доложили инспекторы, гражданка заметно нервничала. На вопрос о наличии у нее запрещенных веществ женщина сказала, что у нее ничего нет. Но одновременно ловким движением руки она достала из заднего левого кармана брюк пакет с белым веществом и засунула его под брюки в трусы», — пишет издание.

По данным сайта, все это инспектор снял на видеорегистратор. После того, как сотрудники ДПС заподозрили что-то подозрительное, они вызвали следственно-оперативную группу, которая и обнаружила у Бочкаревой кокаин массой 0,69 грамма. В отношении актрисы было возбуждено уголовное дело. Кроме того, на нее оформили два административных протокола.

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Сама актриса продолжает все опровергать, а друзья говорят, что история неоднозначная.

«Наталья очень переживает. С детьми, наверное, сейчас находится, дети — это спасение. Всю необходимую помощь мы окажем. Не надо раздувать из этой истории что-то такое, это, конечно, не дело Голунова, думаю, что это все затихнет, ничего там такого серьезного нет», — рассказал певец Андрей Ковалев.