СМИ узнали подробности о наследстве Легкоступовой

Легкоступова оставила квартиру в центре Москвы — это одно из главных материальных богатств артистки. Площадь недвижимости 78,3 квадратного метра. Квартира расположена в Каретном Ряду и имеет кадастровую стоимость 26 538 394 рубля. В реальности ее можно продать за более чем 100 миллионов. От дома Легкоступовой до Кремля — полчаса пешком, рядом находятся сад «Эрмитаж» и Мосгордума.

Однако квартира не числилась полностью за Легкоступовой, 50% жилплощади записано на дочь певицы Анетту Бриль. Соответственно, наследники имеют право делить только половину квартиры.

Певица также владела загородным домом в деревне Теренино Павлово-Посадского района. Участок площадью 1500 квадратных метров стоит чуть более миллиона рублей. А вот дом не внесен в кадастровую карту, поэтому претендовать на него не получится.

Нематериальное наследие Легкоступовой — песня «Ягода-малина», которая до сих пор исполняется на различных площадках и концертах.

Ранее Бриль отправила письмо на имя руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Она попросила взять дело по факту смерти певицы под личный контроль. В нем она также пожаловалась на Фирсова, который выставил Легкоступову алкоголичкой и который тем самым сознательно порочит имя певицы, Бриль и ее брата.

«Не имеет значения, какой срок официально были женаты Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова. Имеет значение, находились ли они в браке на момент смерти», — рассказал адвокат семьи Сергей Жорин.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Ее и Фирсова нашли пьяными в московской квартире 7 августа. Артистку экстренно госпитализировали и прооперировали. Врачи диагностировали у нее многочисленные травмы и синяки.