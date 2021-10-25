СМИ узнали о вызове скорой помощи к пропавшей Светлане Светличной
РЕН ТВ: актрисе Светлане Светличной 22 октября вызывали скорую помощь
Пропавшей актрисе Светлане Светличной недавно вызывали скорую на киностудию им. Горького. Такую информацию рассказал телеканалу РЕН ТВ источник.
По его словам, врачи посещали 80-летнюю актрису на ее месте работы примерно в 19:00 22 октября.
Ранее СМИ писали, что родственница Светличной заявила в полицию о том, что не может связаться с актрисой, упомянув, что переживает за нее, потому что у той развивается деменция. Туда же пришел сын женщины Алексей Левашов и уточнил, что не знает, как найти мать, уже с 21 октября.
Однако актер Иван Николаев рассказал РИА «Новости», что Светличная никуда не исчезала, а просто решила уехать к родственникам, с которыми помирилась, и никому ничего не сообщать.
Позже подруга актрисы, психолог Елена Перелыгина подтвердила журналистам, что у актрисы были признаки деменции. По ее словам, Светличная могла забывать телефон дома, не перезванивать.
«Светлана многое забывает. В таком возрасте ей нужны постоянный уход и присмотр», — отметила психолог.
Также она добавила, что сын актрисы посвятил себя своей семье и перестал уделять матери должное внимание. Полиция начала проверять информацию.