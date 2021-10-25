СМИ узнали о вызове скорой помощи к пропавшей Светлане Светличной

Пропавшей актрисе Светлане Светличной недавно вызывали скорую на киностудию им. Горького. Такую информацию рассказал телеканалу РЕН ТВ источник.

По его словам, врачи посещали 80-летнюю актрису на ее месте работы примерно в 19:00 22 октября.

Ранее СМИ писали, что родственница Светличной заявила в полицию о том, что не может связаться с актрисой, упомянув, что переживает за нее, потому что у той развивается деменция. Туда же пришел сын женщины Алексей Левашов и уточнил, что не знает, как найти мать, уже с 21 октября.

Однако актер Иван Николаев рассказал РИА «Новости», что Светличная никуда не исчезала, а просто решила уехать к родственникам, с которыми помирилась, и никому ничего не сообщать.

Позже подруга актрисы, психолог Елена Перелыгина подтвердила журналистам, что у актрисы были признаки деменции. По ее словам, Светличная могла забывать телефон дома, не перезванивать.

«Светлана многое забывает. В таком возрасте ей нужны постоянный уход и присмотр», — отметила психолог.

Также она добавила, что сын актрисы посвятил себя своей семье и перестал уделять матери должное внимание. Полиция начала проверять информацию.