СМИ узнали о романе хоккеиста Капризова с дочерью Маликова
Хоккеистр американского клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов начал встречаться с дочерью певца Дмитрия Маликова Стефанией. Подписчики вычислили, что молодые люди отдыхали вместе на Алтае.
Стефания несколько дней назад уехала отдыхать на Алтай. В отпуск она отправилась после получения диплома МГИМО. Девушка стала выкладывать в Instagram фото на фоне алтайского пейзажа.
Снимки из того же самом места появились и на станице Капризова. Подписчики быстро это вычислили и стали говорить о романе молодых людей, написало издание StarHit. Сама предполагаемая пара пока никаких заявлений не делала. При этом Капризов и Маликова подписаны друг на друга в соцсетях, но совместных фотографий они не публикуют.
В начале мая Капризов попал в список лучших российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он получил индивидуальную награду «Колдер Трофи». По итогам голосования Ассоциация профессиональных хоккейных авторов признала спортсмена лучшим.