СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у Боярского

Из-за плохого самочувствия и необходимости срочно принять лекарство Боярский мог припарковаться в неположенном месте.

Боярского уличили в парковке на встречке. Он предложил ГАИ разобраться в этом Подробнее

«В воскресенье он был в плохом состоянии, у него, наверное, больное сердце. Он покупал лекарство, даже не смог стоять, сидел, у него тряслись руки. Он купил сердечные препараты, препарат, понижающий пульс, и свое постоянное лекарство», — рассказала фармацевт.

1 октября в Сети появилось видео с Mercedes, который припарковался в неположенном месте. На кадрах видно, как через некоторое время после нарушения ПДД из машины выходит очень похожий на Боярского человек и пересекает улицу по переходной разметке.

Сам актер заявил, что в тот день его в городе не было, а если он и нарушил, то пусть к нему придет ГАИ. Инцидент произошел на пересечении Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта.

В ГИБДД Петербурга сообщили о начале проверки после публикации в СМИ этих кадров.