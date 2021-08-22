СМИ узнали о переговорах Месси с американским клубом Бекхэма

Перешедший из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» аргентинский нападающий Лионель Месси сейчас ведет переговоры с американским футбольным клубом «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. Об этом сообщило издание The Mirror со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, знаменитый британский футболист хочет, чтобы Месси поиграл в составе его команды. Источник отметил, что форвард ПСЖ купил недвижимость в Майами.

Лионель Месси перешел в состав «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны», за которую играл всю жизнь, в начале августа. Перед вылетом в Париж аргентинец дал прощальную пресс-конференцию. Он назвал «Барселону» своим домом и не смог сдержать слез. Ранее каталонский клуб не смог продлить контракт с Месси из-за условий высшей футбольной лиги Испании и его гонораров.

Накануне главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино после победы над «Брестом» в матче третьего тура чемпионата Франции заявил, что Месси могут включить в основной состав парижан на следующей неделе.