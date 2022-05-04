СМИ узнали о дальнейших планах Маска на Twitter

Twitter через несколько лет вновь может стать публичной компанией, чьи акции будут продаваться на бирже. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, такое заявление сделал Илон Маск.

Изданию удалось выяснить, что предприниматель Илон Маск, который в настоящее время занимается завершением покупки компании-владельца сети Twitter, сообщил потенциальным инвесторам, что намерен через три года провести IPO.

WSJ отмечает, что подобное решение не является редкостью, однако обычно инвестфонды дают себе порядка пяти лет для налаживания работы компании — и только после этого срока размещают ее акции на бирже.

В конце апреля правление Twitter приняло предложение Маска о продаже социальной сети за 44 миллиарда долларов. Сам предприниматель заявил, что главной целью сделки для него стало общественное благо. Сделку планируют закрыть до конца года.

Тогда же Маск заявил, что превратит компанию в непубличную, после чего ее акции можно будет продавать только в частном порядке.