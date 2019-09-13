СМИ узнали о блокировке счетов Киркорова. Так ли это?
Информацию о блокировке счетов артиста распространило Агентство городских новостей «Москва». Сайт издания утверждает что в распоряжении редакции есть соответствующий документ из налоговой.
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Директор певца Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак опроверг информацию о блокировке счетов артиста, сообщило ИА Ura.Ru. По словам Рыбака, эта информация «чушь полная».
«Очередной бред, даже узнавать нечего. Это бред, причем придуманный вами же, журналистами. Очередной бред больного воображения», — добавил директор певца, комментируя информацию телеканалу «Звезда».
Тем не менее СМИ утверждают, что Киркоров внесен в «черный список» Федеральной службы судебных приставов России (ФССП). Он попал в перечень из-за неоплаченных штрафов от управления ГИБДД по Тверской области на сумму две тысячи рублей — за превышение скорости.