СМИ узнали о блокировке счетов Киркорова. Так ли это?

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета певца Филиппа Киркорова, сообщил ряд отечественных СМИ. Согласно базе ФНС «Банкинформ», которая передает банкам информацию о блокировках счетов, счета артиста заблокированы в Сбербанке и «СДМ-Банке».

Информацию о блокировке счетов артиста распространило Агентство городских новостей «Москва». Сайт издания утверждает что в распоряжении редакции есть соответствующий документ из налоговой.

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Директор певца Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак опроверг информацию о блокировке счетов артиста, сообщило ИА Ura.Ru. По словам Рыбака, эта информация «чушь полная».

«Очередной бред, даже узнавать нечего. Это бред, причем придуманный вами же, журналистами. Очередной бред больного воображения», — добавил директор певца, комментируя информацию телеканалу «Звезда».

Тем не менее СМИ утверждают, что Киркоров внесен в «черный список» Федеральной службы судебных приставов России (ФССП). Он попал в перечень из-за неоплаченных штрафов от управления ГИБДД по Тверской области на сумму две тысячи рублей — за превышение скорости.