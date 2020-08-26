СМИ узнали, кто ездил на машине Ефремова. В списке множество знаменитостей

В СМИ появилась информация о знакомых Михаила Ефремова, которые часто пользовались его автомобилем. Они периодически оплачивали парковку.

Выяснилось, что помимо Михаила Ефремова за роковой Jeep садилось много людей, сообщает kp.ru. Так, за последние несколько лет парковку автомобиля периодически оплачивала супруга актера Софья Кругликова, его директор Татьяна Глаголева, сотрудник бара «Ulysses» Алексей, актриса Марины Александровой и Ольга Квашенникова.

По мнению издания, знакомые могли не только оплачивать парковку, но и водить Jeep актера. Однако эти сведения ко дню аварии не имеют никакого отношения.

Адвокат Михаила Ефремова настаивает на том, что за рулем автомобиля в момент аварии находился другой, не менее известный человек. Тем не менее фамилию адвокат не раскрыл и суду доказательств не представил.

А вот у защитника потерпевшей стороны есть информация, которая может доказать присутствие Михаила Ефремова на водительском сиденье. Добровинский заявил, что все подробности будут раскрыты на ближайшем заседании.