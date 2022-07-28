СМИ узнали, какие пенсии получают российские звезды

Звезды эстрады нередко до преклонного возраста получают миллионные гонорары, однако они также получают и пенсию по старости от государства. Сайт kp.ru выяснил, какие пособия по возрасту получают Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Николай Цискаридзе и другие звезды.

Например, Алле Пугачевой Пенсионный фонд перечисляет около 50 тысяч рублей ежемесячно.

«Алла Борисовна этих денег не видит, она перечисляет пенсию своей поклоннице-инвалиду», — уточняет директор певицы Елена Чупракова.

Певец Валерий Леонтьев получает пенсию чуть больше 55 тысяч рублей. А вот артист балета Николай Цискаридзе получает скромную «балетную» пенсию — всего 12 тысяч рублей.

«Это мои гробовые. Пусть лежат», — шутит артист.

А вот балерине Анастасии Волочковой приходится судиться за право получать заслуженную пенсию. Сейчас ей 46 лет, а артисты балета имеют право выйти на пенсию в 38 лет, после 15 лет стажа.

«В Большом театре мне с трудом отдали трудовую книжку, но экспертиза показала, что это фальшивый документ. Там даже серийный номер книжки липовый. Поэтому я пока не могу получить пенсию. Знаете, какой ответ получил мой адвокат в Большом театре? „Вы сначала докажите, что Анастасия Волочкова не в кордебалете стояла тридцать вторым лебедем, а что она была солисткой“. Вся страна это может доказать», — жалуется балерина.