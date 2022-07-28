facebook_pixel
    28 июля 2022, 12:19

    СМИ узнали, какие пенсии получают российские звезды

    Полина Гребенщикова

    Звезды эстрады нередко до преклонного возраста получают миллионные гонорары, однако они также получают и пенсию по старости от государства. Сайт kp.ru выяснил, какие пособия по возрасту получают Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, Николай Цискаридзе и другие звезды.

    СМИ узнали, какие пенсии получают российские звезды

    Например, Алле Пугачевой Пенсионный фонд перечисляет около 50 тысяч рублей ежемесячно.

    «Алла Борисовна этих денег не видит, она перечисляет пенсию своей поклоннице-инвалиду», — уточняет директор певицы Елена Чупракова.

    Певец Валерий Леонтьев получает пенсию чуть больше 55 тысяч рублей. А вот артист балета Николай Цискаридзе получает скромную «балетную» пенсию — всего 12 тысяч рублей.

    «Это мои гробовые. Пусть лежат», — шутит артист.

    А вот балерине Анастасии Волочковой приходится судиться за право получать заслуженную пенсию. Сейчас ей 46 лет, а артисты балета имеют право выйти на пенсию в 38 лет, после 15 лет стажа.

    «В Большом театре мне с трудом отдали трудовую книжку, но экспертиза показала, что это фальшивый документ. Там даже серийный номер книжки липовый. Поэтому я пока не могу получить пенсию. Знаете, какой ответ получил мой адвокат в Большом театре? „Вы сначала докажите, что Анастасия Волочкова не в кордебалете стояла тридцать вторым лебедем, а что она была солисткой“. Вся страна это может доказать», — жалуется балерина.