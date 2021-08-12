СМИ узнали, что спустя год после смерти Легкоступовой на ее могиле не установлен памятник

Памятник на могиле певицы Валентины Легкоступовой еще не установили. Хотя уже 14 августа будет первая годовщина со дня ее смерти. Об этом сообщил Пятый канал.

По данным сайта «Утро.ру»,сейчас на могиле Легкоступовой вместо памятника деревянный крест с ее фотографией. Также там очень много цветов.

Дочь погибшей Анэтта Бриль рассказала, что памятник скоро будет. Также она добавила, что пока не может придумать его оформление. Женщина хочет, чтобы его внешний вид отражал внутренний мир певицы.

Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в больнице.

Ранее поклонники Анастасии Волочковой заподозрили балерину в связи с вдовцом певицы Валентины Легкоступовой, яхтсменом Юрием Фирсовым.