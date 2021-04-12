СМИ: умерла актриса фильма «Бриллиантовая рука» Серафима Холина

Советская актриса Серафима Холина, сыгравшая в фильме «Бриллиантовая рука», скончалась в возрасте 97 лет в столице, сообщил Telegram-канал Mash.

«Холину нашла мертвой в ее квартире на проспекте Вернадского дочь, Людмила Голубицкая», — процитировал публикацию сайт URA.ru.

Отмечается, что женщина страдала от болезни Альцгеймера. В последнее время она не выходила из квартиры, за ней каждый день ухаживала дочь.

Холина исполнила роли в таких кинокартинах, как «Верные друзья», «Аннушка», «Метель», а также играла в театре. За свою карьеру она озвучила более чем 30 героев фильмов.