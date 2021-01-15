СМИ: умер писатель Вячеслав Федоровский

Ему было 97 лет. Писатель скончался в своей квартире на Смоленской площади в центре Москвы. Тело направлено на медицинскую экспертизу для установления точных причин кончины мужчины. На его теле нет признаков насильственной смерти.

В 1989 году Федоровский основал издательство «Ветеран МП». Там выпускается патриотическая, приключенческая и детективная литература.

Федоровский также перевел и опубликовал «Вулкан в цепях» бельгийского писателя Беркхофа, «Гром среди ясного неба» американца Генри Саттона, «Убийство на поле гольфа» Агаты Кристи, написала «Политика Сегодня».

Осенью 1941 года он добровольцем отправился на фронт и прошел всю Великую Отечественную войну. Президент России Владимир Путин присвоил Федоровскому звание полковника и наградил именными часами 9 мая 2000 года. Также ему присуждены орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Москвы».