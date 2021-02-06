СМИ: Уиллема Дефо заметили на съемках «Человека-паука 3»

Актера Уиллема Дефо заметили на съемочной площадке третьей части фильма «Человек-паук». Это лишь один из множества слухов, которые ходят о фильме.

Об этом сообщил сайт GWW со ссылкой на источник. По их данным, вопрос о присоединении актера к проекту был поднят еще в декабре прошлого года, а теперь он получил роль.

Никаких деталей или какого-либо подтверждения этой информации издание не приводит. Marvel эту информацию никак не комментирует.

Ранее британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в серии фильмов о юном волшебнике Гарри Поттере, удивил поклонников неожиданным признанием о франшизе. По словам актера, он не смотрел большинство фильмов из цикла.

Как признался Гринт в интервью, он видел только первые три части франшизы, а потом перестал их смотреть. При этом 32-летний актер отметил, что все же ему придется посмотреть все серии о приключениях юного волшебника и его друзей.

«Теперь, когда у меня есть дочь, мне, вероятно, придется смотреть их вместе с ней», —сказал актер.