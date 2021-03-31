СМИ: участница «Дома-2» Анастасия Киушкина беременна

Стало известно о беременности бывшей участницы «Дома-2» Анастасии Киушкиной. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным «Экспресс-газеты», девушка почти не ведет соцсети и о подробностях ее жизни мало что известно. Недавно появилась информация о беременности Киушкиной.

«Сейчас Настя находится на четвертом месяце, недавно узнали пол ребенка — будет девочка», — рассказала ее подруга.

Она добавила, что сейчас Киушкина находится в отношениях с иностранцем и беременна именно от него. Информации о нем также почти нет, как и неизвестно, женаты ли они.

Ранее бывшая ведущая проекта «Дом-2» на телеканале ТНТ Катя Жужа обрадовалась закрытию проекта. Она не хотела бы, чтобы ее дети узнали о существовании этого шоу.

При этом она была бы не против поучаствовать в каком-нибудь интересном развлекательном шоу на отечественном телевидении. Однако ведущая не привела конкретный пример, к кому бы хотела прийти в гости. Жужа бросила телевидение из-за работы мужа. Пара временно покинула Россию и постоянно перемещалась из страны в страну.