СМИ: у Началовой родился ребенок после ее смерти

Как сообщил портал, Началова и Кудря хотели стать родителями. Певица собиралась делать ЭКО, но из-за проблем со здоровьем выносить ребенка она не могла. Мальчик появился на свет уже после смерти матери — ее замороженная яйцеклетка осталась у медиков после попытки искусственного оплодотворения. Его родила суррогатная мать.

Кудря всячески оберегает сына. По данным Super.ru, ребенок живет вместе с отцом, который решил не показывать его общественности и не делать никаких заявлений.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Ей было 38 лет. Причиной смерти врачи назвали остановку сердца на фоне других болезней. Она попала в больницу за несколько дней до ухода из жизни. Ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики сделали все возможное, но спасти певицу не удалось. У Началовой осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.