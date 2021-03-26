СМИ: у Эммы Стоун родился первый ребенок

Актриса Эмма Стоун родила первенца. Сама она эту информацию пока не подтверждала, сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным СМИ, пополнение в их семье с Дэйвом Маккери произошло 13 марта. Уточняется, что пара длительное время скрывала свои отношения. Но на последних снимках было видно, что Стоун находится на последних месяцах беременности.

Ранее актер Сергей Жигунов, известный по сериалу «Моя прекрасная няня», женился на актрисе Виктории Ворожбит, которая внешне похожа на Анастасию Заворотнюк.

Уточняется, что у актера это третий брак. Об их отношениях с Ворожбит СМИ уже неоднократно писали. Многие подмечали схожесть актрисы с коллегой по сериалу Жигунова Заворотнюк.

Известно, что во время съемок «Моей прекрасной няни» у них действительно начались отношения. Жигунов и Заворотнюк провстречались с 2006 по 2008 год.

Также народная артистка СССР Вера Васильева сделала прививку от коронавируса. 95-летняя звезда Московского театра сатиры рассказала, что после процедуры чувствует себя хорошо.