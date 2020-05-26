СМИ: у Брэда Питта новый роман

Личная жизнь актера всегда волновала общественность. Особый интерес к ней появился после развода Питта с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. Супруги расстались около четырех лет назад, однако официальный развод состоялся лишь в прошлом году. А судебные дела между экс-возлюбленными решаются до сих пор.

После громкого расставания с Джоли актеру приписывали множество романов. Но ни один из них не подтвердился. Большинство фанатов верят, что Питт сошелся со своей бывшей женой, актрисой Дженнифер Энистон По слухам, он вернулся к ней после развода с Джоли. Однако между ними просто крепкая связь и дружба.

Теперь в зарубежных таблоидах стали говорить о новом романе голливудского актера. Говорят, что он влюблен в австралийскую телеведущую по имени Рени Барг. Она брала у Питта интервью на премии SAG Awards в январе. Актер, не стесняясь, заигрывал с ней.

«Он никому и никогда так не открывался на красной дорожке, как он делал это с Рени. Факт того, что он так долго разговаривал с ней, доказывает, насколько он был впечатлен», — поделился инсайдер.