СМИ: у Барбары Брыльской нашли рак

Российские журналисты позвонили Барбаре за комментарием, она не стала отрицать диагноз.

«Ну и что? Не буду говорить о ней (болезни — прим. ред.). Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время», — заявила Брыльска.

Сейчас 78-летняя актриса живет в Варшаве, но старается как можно больше времени проводить на своей даче в Гульчеве. Дом находится в 80 километрах от польской столицы. По словам звезды «Иронии судьбы, или С легким паром!», она обожает проводить время на природе.

Недавно появились тревожные новости о здоровье еще одной актрисы знаменитой новогодней комедии Эльдара Рязанова — Валентине Талызиной. СМИ писали, что Талызина попала в больницу из-за последствий микроинсульта. Ее дочь, Ксения Хаирова, заявила «360», что с ее мамой все в порядке. Однако не стала сообщать подробности о состоянии артистки.