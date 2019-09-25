СМИ: торт на свадьбе Собчак оказался бутафорским, а гости ушли голодными

Свадьба Собчак и Богомолова. Как это было Подробнее

Согласно данным СМИ, гости ушли с празднования голодными. Причиной стали скромные столы, на которых стояли нарезки из овощей, рыбное и мясное ассорти и сезонные фрукты. Сообщается, что Собчак и Богомолов сэкономили на свадебном торте, который состоял из пяти ярусов. На самом же деле лишь один из них был съедобным. Остальные ярусы десерта облили пищевым ароматизатором.

Согласно данным РИА ФАН, для гостей закупили розовое шампанское Louis Roederer стоимостью восемь тысяч рублей за бутылку. Игристым Собчак похвасталась на своей странице в Instagram. Однако СМИ сообщили, что бутылки с шампанским на празднике так и не открыли.

Также во время празднования Собчак оштрафовали за катание по Москве в катафалке с открытой дверью. Кроме того, супруги прокатились и в карете с лошадьми. Поэтому Ксении пришлось заплатить еще и за уборку навоза.