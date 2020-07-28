СМИ: Тимати создал компанию перед уходом из Black Star

Ее стартовый капитал составил 10 тысяч рублей. Тимати планирует с нуля заниматься раскруткой молодых исполнителей. Деятельность «Ракеты» также будет связана с музыкой, пиаром и организацией выступлений.

Представители Тимати комментарии на эту тему давать отказались, но и опровергать информацию о существовании «Ракеты» не стали.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин высказал свое мнение об уходе Тимати. Продюсер заметил, что рэпер прошел долгий путь вместе с Black Star. Музыкальный продюсер признался, что находится в ужасе от происходящего: ситуация вокруг Тимати показала, сколько уже прошло времени.

«Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе», — посетовал Пригожин. Он добавил, что жизнь вместе со временем и обстоятельствами меняется, а в период пандемии — особенно. Также продюсер рассказал, что не представляет, что будет с Black Star без Тимати.