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    28 июля 2020, 16:24

    СМИ: Тимати создал компанию перед уходом из Black Star

    Дарья Морозова

    Стало известно, что незадолго до ухода из Black Star ее основатель Тимати создал новую компанию под названием «Ракета». Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Ее стартовый капитал составил 10 тысяч рублей. Тимати планирует с нуля заниматься раскруткой молодых исполнителей. Деятельность «Ракеты» также будет связана с музыкой, пиаром и организацией выступлений.

    Представители Тимати комментарии на эту тему давать отказались, но и опровергать информацию о существовании «Ракеты» не стали.

    Ранее продюсер Иосиф Пригожин высказал свое мнение об уходе Тимати. Продюсер заметил, что рэпер прошел долгий путь вместе с Black Star. Музыкальный продюсер признался, что находится в ужасе от происходящего: ситуация вокруг Тимати показала, сколько уже прошло времени.

    «Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе», — посетовал Пригожин. Он добавил, что жизнь вместе со временем и обстоятельствами меняется, а в период пандемии — особенно. Также продюсер рассказал, что не представляет, что будет с Black Star без Тимати.

    Новости SMI.FM