24 ноября 2020, 16:48
СМИ: театр потратил 388 050 рублей на похороны Виктюка
Администрация Театра Романа Виктюка организовала похороны режиссера во Львове. Его родственники были избавлены от этой обязанности. Об этом сообщило РИА ФАН.
На все ритуальные услуги было потрачено 388 050 рублей. В театре уточнили, что все мероприятие «провели даже через госзакупку, чтобы отчитаться по потраченным деньгам».
«Ритуальные услуги обошлись в 388 050 рублей. Провели закупку вчерашним числом — днем исполнения», — рассказал источник.