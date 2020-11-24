СМИ: театр потратил 388 050 рублей на похороны Виктюка

На все ритуальные услуги было потрачено 388 050 рублей. В театре уточнили, что все мероприятие «провели даже через госзакупку, чтобы отчитаться по потраченным деньгам».

«Ритуальные услуги обошлись в 388 050 рублей. Провели закупку вчерашним числом — днем исполнения», — рассказал источник.