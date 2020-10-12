СМИ: Тарзана госпитализировали после скандала

Отмечается, что скандал вокруг Сергея Глушко и его супруги Наташи Королевой произошел несколько недель назад. Анастасия Шульженко заявила, что была любовницей Тарзана полтора года и забеременела от него.

Об этом сняли несколько шоу, в частности Андрей Малахов, чью программу супруги восприняли особенно болезненно. Отмечается, что после эфира Тарзана экстренно госпитализировали, поскольку ему стало плохо.

Ранее Глушко в рамках YouTube-программы «Осторожно, Собчак!» прокомментировал встречу с любовницей в их общем с Наташей Королевой доме.

«Это — мой косяк. Я лоханулся. Не ошибаются только трупы. Я признаю свою ошибку. Объяснять ничего не буду. Это моя ошибка, и объяснения все мои только с женой происходят. Рассказывать другим не буду», — признался артист.

В свою очередь рунический провидец Игорь Вечерский высказался о возможном будущем Тарзана и Королевой.

«Королева сейчас действительно испытывает не самые лучшие эмоции, к тому же, есть вероятность энергетического влияния на ситуацию с ее стороны. Но это останется в прошлом, их отношения с Глушко имеют большой потенциал для развития, хотя в чем-то у них и есть разногласия», — поделился эксперт.