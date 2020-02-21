СМИ: сын Талькова полгода не общается с Азизой

По данным издания, сын Талькова перестал общаться с Азизой, после того как артистка на одном из шоу Первого канала рассказала нелицеприятную историю про его отца. По словам Азизы, Тальков-старший повез ее на встречу с неким авторитетом, но она отказалась ехать, и артист якобы оставил ее одну в лесу.

«Я не общаюсь с ней. Она просто сошла с ума. Или ее купили», — обозначил Тальков-младший.