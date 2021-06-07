СМИ: сын Олега Табакова скрывал рождение дочери около года

Актер Павел Табаков умалчивал почти год о рождении дочери, которая появилась на свет в августе 2020 года. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, матерью девочки является коллега Табакова Софья Синицына. Teleprogramma.pro рассказала, что ребенка назвали Мией. Ее крещение недавно прошло в одном из из столичных храмов. На церемонии присутствовали близкие родственники артистов, в частности вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина.