СМИ: сын Малышевой отпраздновал свадьбу в узком семейном кругу

Уточняется, что оба наследника доктора медицинских наук живут в Штатах. Избранницей 29-летнего сына Малышевой стала русская девушка, информирует сайт «Утро.ру».

«На нашей женился, на хорошей девочке!», — процитировали ведущую инсайдеры.

Масштабного торжества с большим числом приглашенных гостей не было из-за строгих правил в США, которые были введены по причине распространения коронавируса. На празднике присутствовали только самые близкие люди и члены семьи.

У Малышевой и ее супруга Игоря двое детей. Юрий и Василий живут и строят карьеру в Соединенных Штатах. Накануне медик в третий раз стала бабушкой. У старшего наследника родилась дочь.

Ранее сообщалось, что телеведущая не могла вернуться в Россию из США из-за отмены прямых рейсов между государствами. Она объяснила, что ей предлагали только билеты через третьи страны. Женщина прилетела в Америку в отпуск навестить детей и внуков.