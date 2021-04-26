СМИ: Светлану Светличную доставили в московскую больницу

Советскую актрису Светлану Светличную доставили в московскую больницу имени Юдина. Врачи обнаружили у 80-летней женщины признаки микроинсульта, сообщил сайт kp.ru.

Никаких подробностей по поводу того, как себя чувствует знаменитость, еще нет. Приятель Светличной Иван Николаев, которого подозревали в отношениях с ней, не знал об обострении проблем со здоровьем у артистки, написал сайт Утро.ру.

«Родственники Светланы мне пока не сообщили об инсульте», — отметил Иван.

Ранее телеведущая, журналист и блогер Алена Водонаева рассказала об ужасных условиях в больнице, куда она попала с микроинсультом.