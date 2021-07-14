СМИ: стали известны подробности госпитализации Боярского

Михаил Боярский госпитализирован. В больнице у него случайно обнаружили COVID-19. Болезнь проходит в легкой форме, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Стало известно, что Боярский несколько дней назад почувствовал легкое недомогание: головокружение и повышение давления. Семья настояла, чтобы 71-летний артист обратился к врачу. Уже в больнице по настоянию супруги Боярского Ларисы Луппиан у него взяли анализ на коронавирус. Тест оказался положительным, хотя никаких симптомов вируса не было.

Боярского оставили в больнице под наблюдением врачей. Он проведет там около двух недель. Болезнь проходит в легкой форме — у артиста нет ни болей в груди, ни кашля, ни каких-либо других серьезных симптомов.

«Михаил Сергеевича случившееся если и расстроило, то только в одном аспекте — что придется какое-то время провести в больнице. Он же человек очень боевой по натуре, ему трудно ничем не заниматься. Но он понимает, что это необходимость — надо немного потерпеть, чтобы потом все было хорошо», — рассказал источник.