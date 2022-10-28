СМИ сообщили об одержимости Канье Уэста Гитлером | 360°

Знаменитости 28 октября 2022, 01:41 СМИ сообщили об одержимости Канье Уэста Гитлером CNN: Канье Уэст восхищался Гитлером и хотел назвать в его честь альбом flickr

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Американский рэпер Канье Уэст якобы выражал свое восхищение личности Адольфа Гитлера и планировал в его честь назвать свой альбом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько источников из близкого окружения исполнителя.

По словам бизнес-менеджера, который работал с Уэстом, рэпер создал в команде враждебную рабочую атмосферу, этому способствовала его «одержимость» Гитлером. Так, Канье якобы восхищался тем, как Гитлеру удалось «аккумулировать столько власти».

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Другие источники сообщили телеканалу, что Уэст предлагал назвать свой альбом 2018 года «Гитлер». Бывший сотрудник портала TMZ рассказал, что в одном из интервью Уэст также не скрывал своей «любви» к Гитлеру и нацистам.

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Информация о якобы восхищении Гитлером появилась после волны критики в адрес Канье Уэста из-за его антисемитских заявлений. Многие бренды разорвали контракты с американским рэпером.

Ранее стало известно, что восковую фигуру рэпера Канье Уэста убрали из Музея мадам Тюссо в Лондоне. Такое решение связано с расистскими высказываниями музыканта.