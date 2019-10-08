  • СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из клиники в Москве

    08 октября 2019, 10:07

    Юлия Булыгина

    Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра, где она находилась последний месяц. Как стало известно Telegram-каналу Mash, она продолжит лечение в другом месте.

    «Актрису вывезли из медклиники „Европейский медицинский центр“, где она проходила лечение последний месяц. Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре», — сообщил Telegram-канал.

    По его данным, актрису выписали еще несколько дней назад, но она находится в тяжелом состоянии.

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    В последний раз Заворотнюк появлялась на публике в апреле, тогда и начались слухи о ее тяжелой болезни. По данным СМИ, после рождения дочери у актрисы диагностировали рак мозга.

    В середине сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк госпитализировали с отеком мозга, проявившемся на фоне тяжелой болезни. Представители актрисы неоднократно опровергали госпитализацию и диагноз, а также попросили журналистов не спекулировать на состоянии Заворотнюк. Несмотря на эти просьбы, 6 октября в СМИ появилась информация о смерти актрисы, это сообщение опроверг Стас Христов, который представляет Заворотнюк.