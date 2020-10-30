СМИ сообщили о возобновлении расследования дела против Депардье

Французские СМИ сообщили о возобновлении расследования дела, возбужденного в отношении актера Жерара Депардье. Год назад он был обвинен в изнасиловании. Тогда суд не нашел состава преступления.

Уточняется, что прокуратура Парижа направила в суд запрос с просьбой возобновить расследование, так как предполагаемая пострадавшая попросила начать повторный процесс. Девушка заявила, что не удовлетворена результатом работы следственных органов, пишет сайт «Дни.ру».

По словам актрисы, чье имя не называется, в августе 2018 года Депардье применил по отношению к ней насильственные действия. Звезда Голливуда отрицает все обвинения в свой адрес. Отмечается, что для Жерара это не первое разбирательство подобного рода. В первый раз на него заявили семь лет назад. Спустя некоторое время полиция начала предварительное расследование.