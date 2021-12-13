СМИ сообщили о смерти бывшего священника, крестившего дочь Киркорова

Адвокат и бывший священник Алексей Подобедов, также известный как игумен Тимофей, умер в Воронеже. Об этом 12 декабря в своем блоге написал протодиакон Андрей Кураев.

Согласно информации, которую удалось получить изданию Credo.Press, Подобедов умер 10 декабря из-за тромбоза.

Бывший священник известен своей медийностью и фигурированием в различных историях. Многие узнали о нем после массового ДТП на Садовом кольце, в которое он попал в 2012 году. Тогда он, как писали СМИ, был пьян, но эта информация не подтверждена. Медицинскую экспертизу он проходить отказался, его на два года лишили водительских прав.

До этого события он прославился тем, что окрестил дочку артиста Филиппа Киркорова. Позже Подобедов стал невольным участником еще одного происшествия. РЕН ТВ писал, что его родную сестру Елену Подобедову обвинили в надругательстве над телом своего покойного мужа. Тогда она заявила, что ее муж сам изъявлял желание быть кремированным, но вину не признавала. По ее словам, могилу до нее уже раскопал кто-то другой.