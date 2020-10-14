СМИ сообщили о смерти актрисы, сыгравшей в сериале «Друзья»

Уточняется, что причиной смерти 77-летней женщины стали осложнения, вызванные сердечным приступом. Муж актрисы рассказал, что она находилась в медицинском учреждении с июля нынешнего года, пишет сайт «Утро.ру».

Феррелл чаще всего исполняла комедийные роди. Зрители помнят ее по фильмам «Эдвард руки-ножницы» и «Настоящая любовь», а также сериалу «Скорая помощь».