14 октября 2020, 13:49
СМИ сообщили о смерти актрисы, сыгравшей в сериале «Друзья»
Американская актриса Кончата Феррелл, которая сыграла в сериалах «Два с половиной человека» и «Друзья», умерла в одной из больниц Лос-Анджелеса во вторник, 13 октября, информирует TMZ.
Уточняется, что причиной смерти 77-летней женщины стали осложнения, вызванные сердечным приступом. Муж актрисы рассказал, что она находилась в медицинском учреждении с июля нынешнего года, пишет сайт «Утро.ру».
Феррелл чаще всего исполняла комедийные роди. Зрители помнят ее по фильмам «Эдвард руки-ножницы» и «Настоящая любовь», а также сериалу «Скорая помощь».