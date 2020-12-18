18 декабря 2020, 17:15
СМИ сообщили о романе Тома Круза с актрисой на 20 лет моложе него
Американские СМИ со ссылкой на инсайдера сообщили, что голливудский актер Том Круз встречается с молодой британской звездой кино Хейли Этвелл. Новая пассия младше знаменитости на 20 лет, пишет ИА «Невские новости».
Согласно информации источника, актеры познакомились на съемках фильма «Миссия невыполнима-7». Практически с первого дня совместной работы они стали близко общаться. Отмечается, что на отношения сближающе повлиял карантин.
«Сначала они встречались после работы, и она уже успела побывать в его лондонской квартире. Кажется, они счастливы», — рассказал инсайдер.
Пока артисты никак не комментировали эту новость. 58-летний Круз предпочитает скрывать личную жизнь от поклонников и журналистов. Восемь лет назад кинопродюсер развелся с актрисой Кэти Холмс.