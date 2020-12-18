СМИ сообщили о романе Тома Круза с актрисой на 20 лет моложе него

Согласно информации источника, актеры познакомились на съемках фильма «Миссия невыполнима-7». Практически с первого дня совместной работы они стали близко общаться. Отмечается, что на отношения сближающе повлиял карантин.

«Сначала они встречались после работы, и она уже успела побывать в его лондонской квартире. Кажется, они счастливы», — рассказал инсайдер.

Пока артисты никак не комментировали эту новость. 58-летний Круз предпочитает скрывать личную жизнь от поклонников и журналистов. Восемь лет назад кинопродюсер развелся с актрисой Кэти Холмс.