СМИ сообщили о планах Елены Воробей выйти замуж в четвертый раз

Заметив шикарное украшение, представители СМИ задали Воробей вопрос о том, когда ждать свадьбы. Но 53-летняя артистка предпочла оставить информацию в тайне и ушла от конкретного ответа.

«Я не люблю загадывать вот до такой степени», — процитировал Елену сайт «Утро.ру».

Имя избранника юмористка тоже не озвучила. По неподтвержденным данным, избранник не относится к сфере шоу-бизнеса. До этого знаменитость уже была замужем несколько раз. Третьим супругом артистки был актер Андрей Кислюк. Пара состояла в отношениях примерно 10 лет.

Ранее сообщалось, что российская актриса Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за артиста Марка Богатырева. По данным инсайдеров, свадьбу отпраздновали в Москве. На мероприятии присутствовал только близкий круг новоиспеченных супругов. Богатырев подтвердил факт женитьбы.