Знаменитости 24 октября 2022, 23:25 Актера «Ментовских войн» Александра Устюгова госпитализировали — СМИ РЕН ТВ: актер Александр Устюгов попал в больницу из-за проблем с сердцем Публичное достояние

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Актер театра и кино Александр Устюгов несколько дней проведет в больнице из-за проблем с сердцем. О госпитализации артиста со ссылкой на источник сообщил РЕН ТВ.

По словам собеседника журналистов, врачи оценили состояние актера, как средней степени тяжести.

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По предварительным данным, актер останется под наблюдением врачей на несколько дней. Подробностей и официального подтверждения этой информации нет.

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Александр Устюгов несколько лет работал в Российском академическом молодежном театре в Москве, пока не переехал в Санкт-Петербург, где стал сниматься в кино и заниматься режиссурой.

Зрителям он запомнился по роли Романа Шилова в сериале «Ментовские войны». После он снимался в фильмах «Викинг», «Двадцать восемь панфиловцев», «Союз спасения» и других.