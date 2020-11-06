06 ноября 2020, 17:17
СМИ сообщили детали развода звезды «Человека-паука» Магуайра
Голливудский актер Тоби Магуайр и его его бывшая возлюбленная, дизайнер украшений Дженнифер Майер не выносят на публику подробности своего бракоразводного процесса. Журналисты узнали, что пара не живет вместе уже больше четырех лет, пишет ИА Nation News.
Отмечается, что разорвать отношения окончательно решила Майер. 15 октября она подала заявление в суд. Пара быстро пришла компромиссу в вопросе опеки над детьми. Имущество они тоже планируют разделить без лишних выяснений.
По информации СМИ, что звезда фильма «Человек-паук» всегда был порядочным семьянином, поэтому у бывшей супруги нет к нему претензий.
Актер и дизайнер были в отношениях девять лет. В браке у них родились дочь Руби и сын Отис.