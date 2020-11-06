СМИ сообщили детали развода звезды «Человека-паука» Магуайра

Отмечается, что разорвать отношения окончательно решила Майер. 15 октября она подала заявление в суд. Пара быстро пришла компромиссу в вопросе опеки над детьми. Имущество они тоже планируют разделить без лишних выяснений.

По информации СМИ, что звезда фильма «Человек-паук» всегда был порядочным семьянином, поэтому у бывшей супруги нет к нему претензий.

Актер и дизайнер были в отношениях девять лет. В браке у них родились дочь Руби и сын Отис.