СМИ сообщили, что звезда «Великолепного века» может остаться без работы

Актера Озана Гювена, который сыграл в сериале «Великолепный век», хотят вывести из турецкой теленовеллы «Вавилон».

Уточняется, что карьера артиста находится под угрозой по причине обвинений в домашнем насилии. В настоящий момент по делу Гювена идет разбирательство. Знаменитости грозит реальный срок лишения свободы. Как пишут журналисты, продюсеры сериала «Вавилон» решили избавиться от актера и не продлевать с ним контракт на новый сезон, пишет сайт «Дни.ру».

Создатели теленовеллы опасаются, что появление Гювена на экране может плохо отразиться на рейтингах. Сам актер попросил работодателей не торопиться с решением и дождаться итогов суда. Гювен заявил, что не считает себя виновным.