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    22 июля 2020, 14:41

    СМИ сообщили, что у Заворотнюк возьмут большое интервью для ТВ

    Полина Петрова

    У борющейся с онкологическим заболеванием актрисы Анастасии Заворотнюк возьмут большое интервью для телевидения. Темой разговора станут последние события из жизни артистки, сообщило РИА ФАН.
    СМИ сообщили, что у Заворотнюк возьмут большое интервью для ТВ

    По информации агентства, Заворотнюк расскажет о своих эмоциональных переживаниях, а также об инновационном американском лечении и прогнозах врачей. Отмечается, что положительная динамика стала возможной после применения современных препаратов и лучевой терапии.

    Осенью прошлого года журналисты опубликовали информацию о том, что Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее злокачественную опухоль мозга. Спустя месяц родственники подтвердили, что она проходит курс лечения. Позже дочь артистки рассказала о состоянии матери.

    В мае СМИ сообщили о наступившей у актрисы ремиссии. Уточняется, что муж Заворотнюк Петр Чернышев отказался от уникальной методики лечения вирусами. Специалисты провели тестирование клеток организма женщины и определили, какие именно вирусы могут улучшить ситуацию.

    Новости SMI.FM