СМИ сообщили, что у Заворотнюк возьмут большое интервью для ТВ

По информации агентства, Заворотнюк расскажет о своих эмоциональных переживаниях, а также об инновационном американском лечении и прогнозах врачей. Отмечается, что положительная динамика стала возможной после применения современных препаратов и лучевой терапии.

Осенью прошлого года журналисты опубликовали информацию о том, что Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее злокачественную опухоль мозга. Спустя месяц родственники подтвердили, что она проходит курс лечения. Позже дочь артистки рассказала о состоянии матери.

В мае СМИ сообщили о наступившей у актрисы ремиссии. Уточняется, что муж Заворотнюк Петр Чернышев отказался от уникальной методики лечения вирусами. Специалисты провели тестирование клеток организма женщины и определили, какие именно вирусы могут улучшить ситуацию.