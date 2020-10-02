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    02 октября 2020, 15:54

    СМИ сообщили, что Питт намерен вновь судиться с Джоли

    Полина Петрова

    Голливудский актер Брэд Питт собирается вновь судиться с бывшей женой Анджелиной Джоли. Уточняется, что экс-супруги до сих пор не могут договориться по поводу опеки над их общими детьми, сообщило издание Us Weekly.
    СМИ сообщили, что Питт намерен вновь судиться с Джоли

    Джоли заявила, что готова разделить опеку над наследниками с Питтом при условии, что он позволит ей переехать с детьми в другую страну. Брэд не готов пойти на такие уступки. По информации журналистов, актер нашел несколько свидетелей, которые смогут в суде рассказать некие компрометирующие факты о его бывшей жене.

    В числе свидетелей актриса Джиллиан Арменанте, которая работала вместе с Джоли. Женщина намерена рассказать о ее пристрастии к нанесении себе увечий. Помимо прочего, в суде могут прозвучать истории об употреблении Анджелиной наркотических средств в прошлом, пишет «Экспресс газета».

    Накануне сайт «Дни.ру» сообщал, что Джоли запретила Питту видеться с детьми, пока он не пройдет период самоизоляции после отпуска в Европе со своей новой девушкой, моделью Николь Потуральски.

    Новости SMI.FM